Conference League/ Ecco gli accoppiamenti completi!

Si sono svolti ieri nella sede dell’Uefa a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per gli accoppiamenti degli spareggi che nella seconda metà di agosto definiranno le ultime squadre ammesse alla fase a gironi delle tre coppe: la Champions League, l’Europa League e la neonata Conference League, che debutta quest’anno con la partecipazione, per l’Italia, della Roma. Prima degli spareggi, in tutte e tre le competizioni deve essere ancora disputato il terzo turno preliminare, con andata oggi e domani per quanto riguarda la Champions League e giovedì per Europa League e Conference League.

Ecco gli accoppiamenti e per ciascuna coppa, le date e la formula.