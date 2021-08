C’è chi dice no, decisamente: Tsimikas resta al Liverpool

La decisione sembra definitiva. La priorità di riempire la casella “terzino sinistro” in casa Napoli, non sarà sopperita da Kostas Tsimikas. Il greco resta a Liverpool, il club di Klopp ha detto no più volte a tutte le società che, nelle ultime settimane, hanno bussato alla porta dei Reds per arrivare al terzino, Napoli compreso. Nonostante la passata stagione non sia stata esaltante, tra covid e infortuni, il Liverpool non ha intenzione di privarsi del proprio difensore. Secondo quanto riportato da Sportime in Grecia, le offensive del Napoli hanno portato ad un buco nell’acqua. Gli azzurri avrebbero chiesto al Liverpool un trasferimento in prestito, almeno nella prossima annata, con la possibilità di riscattare poi il calciatore.