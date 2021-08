Capitolo cessioni: sono in 4 quelli con le valigie pronte

Prima le cessioni, poi il resto. Ounas, Tutino, Luperto e Machach, dopo la doppia operazione da rifinire con il Pordenone relativa a Ciciretti e Folorunsho il Napoli è al lavoro su altre 4 cessioni. Questa la linea sul mercato del club azzurro. Ounas ha una valutazione che oscilla intorno ai 20 milioni. Il Napoli attende le mosse di club europei, che dovranno scendere in campo con una cifra importante, in Italia si è registrato un interessamento del Monza. Tutino è vicinissimo al Parma, trattativa in corso per l’acquisto dell’attaccante che ha vinto il campionato di serie B con la Salernitana. Per Luperto c’è l’Empoli, discorso avviato negli ultimi giorni tra le due società, il difensore potrebbe tornare a giocare con la formazione toscana. Per Machach, anche lui protagonista contro il Bayern Monaco con la rete messa a segno nel finale, si attende qualche mossa di club in Italia e all’estero.

IlMattino,it