In attesa del debutto nella Women Champions, prosegue la preparazione dell’A.c. Milan di Maurizio Ganz, con test amichevoli. Le rossonere batton per 2-1 l’Olimpia Lubiana con le reti dell’esterno Thomas e della sudafricana Jane. Importanti indicazioni per l’A.c. Milan in vista degli impegni internazionali e dell’inizio di campionato.

La Redazione