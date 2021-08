A centrocampo un affare low-cost per il pupillo di Spalletti

Il Napoli deve cercare di colmare alcune lacune, come ad esempio a centrocampo, per rendere la squadra sempre più competitiva. Nella mediana, dato per assodato che Fabian Ruiz, è incedibile, si pensa ad un affare low-cost alla Bakayoko. Il nome in cima è un pupillo di mister Spalletti, Matia Vecino, avuto all’Inter. Ovviamente non c’è l’uruguaiano, ma anche Berge, Thorsby e si aggiunge nella lista Obiang del Sassuolo. Vecino però sarebbe l’ideale per la grinta e la voglia di lottare in mezzo al campo. Si attendono novità in merito.

La Redazione