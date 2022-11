Wisla Cracovia, il Ds: “La partita col Napoli sarà un evento importante, con 15 mila spettatori allo stadio”

Il direttore sportivo del Wisla Cracovia, Tomasz Pasieczny, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato: “Siamo agli inizi la squadra va collaudata, la partita col Napoli sarà un evento molto importante. Sarà importante anche sotto il piano tecnico, la squadra potrà rendersi conto di come è giocare con una squadra di grande livello come il Napoli. Il match col Napoli non sarà solamente un amichevole pre stagionale ma anche un modo per festeggiare insieme i compleanni delle nostre società questo sarà il 115/o anniversario della fondazione del Wisla Cracovia in concomitanza con il 95/o anniversario della fondazione del Napoli. .

Factory della Comunicazione

Per quanto riguarda il calciomercato siamo aperti a tutto con una società importante come il Napoli.

Ovviamente siamo molto contenti del ritorno dei tifosi allo stadio, col Napoli ci saranno minimo 15 mila spettatori“.