Vacca, centrocampista Venezia: “La squalifica mi farà saltare il Napoli”

Antonio Vacca, centrocampista del Venezia, è intervenuto su Il Gazzettino, ecco le sue parole: “Si, in effetti non bastava il crociato, ci voleva anche la squalifica per impedirmi di giocare al Maradona diciamo che non sono fortunato, ma c’è anche di peggio. Sarà uno stimolo in più per salvarci, per giocare l’anno prossimo di nuovo in quello stadio. Sicuramente sarà una partita difficile, credo però che il Napoli non sia ancora ben amalgamato come squadra, dunque meglio affrontarlo adesso piuttosto che più avanti”.