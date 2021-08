Un corpo libero d’argento: è quello di Vanessa Ferrari a Tokyo!

Continuano i momenti storici a Tokyo. Quelli azzurri. Dopo quanto accaduto ieri, una domenica non da ricordare, ma da incorniciare, dove l’impossibile è diventato possibile, oggi, qualche minuto fa, giornata epica per per la ginnastica italiana: Vanessa Ferrari, a 30 anni e alla sua quarta Olimpiade, vince la medaglia d’argento nel corpo libero. L’azzurra, con il punteggio di 14.200, si piazza dietro la statunitense Carey (14.366) e davanti alla giapponese Murakami e alla russa Melnikova (bronzo ex aequo con 14.166).