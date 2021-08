Lo scorso anno arrivò come l’acquisto più caro 50 milioni e l’aggiunta di ben 4 giocatori (Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri), per un totale di 80. L’inizio sembrava confortante, entrò con il Parma e spaccò in due la partita e poi la rete all’Atalanta. Poi il dolore alla spalla, il Covid-19 e la commozione celebrale. Per Victor Osimhen poi il finale di stagionale che lo ha portato in tutto a 10 reti come primo anno. Il Napoli sa perfettamente del suo valore, esuberanza ed esplosività atletica. Le prime amichevoli contro Bassa Anaunia, Pro Vercelli e infine il Bayern Monaco, è un mix tra qualità, colpo di testa e freddezza sotto porta. Contro i tedeschi il nigeriano ha dimostrato che gli insegnamenti di Spalletti stanno facendo effetto. Adesso nuovi test amichevoli in vista della nuova stagione ma Super Osimhen vuole prendersi il Napoli e dribblare la sfortuna.

La Redazione