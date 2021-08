Sportitalia avrebbe una concorrente per le patite del campionato Primavera

Nell’Assemblea di oggi in Lega ci saranno diversi temi in ballo. Dall’aggiornamento del pacchetto scommesse sportive, ai dati del triennio (intorno ai 16 milioni a stagione), sulla prossima sponsorizzazione all’estero della serie A. Su questo aspetto in corsa i broker Isg e Aim che hanno individuato i marchi, altri 10 milioni. Infine il prossimo campionato Primavera 1, oltre Sportitalia, ci sarebbe anche Helbitz, che ha i diritti della prossima serie B ed è pronta ad investire anche per la massima serie dei giovani ragazzi del futuro.

La Redazione