Si aggregherà anche Insigne, ritiro nel segno del rinnovo

Da domani rientreranno anche i nazionali azzurri, reduci dalla vittoria dell’Europeo: Meret, Di Lorenzo e Insigne. Tutti e tre svolgeranno i classici test atletici e medici, come dice il protocollo Covid-19, per poi allenarsi con la squadra. Il capitano del Napoli ieri è tornato ed è stato accolto con una torta e un 10 gigante che rappresenta il numero della nazionale italiana. Il 5 Agosto inizierà il ritiro di Castel di Sagro e sarà l’occasione per parlare del rinnovo del contratto. La sensazione è che non sarà una trattativa breve, ci vorrà del tempo. Si potrebbe anche attendere il corso della stagione per cercare l’accordo. Anche se questo potrebbe significare il rischio che da Febbraio Insigne potrebbe cercare accordo con altri club esteri. C’è solo da attendere e poi si tireranno le somme in maniera definitiva.

La Redazione