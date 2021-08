SERIE A FEMMINILE – Serena Ceci ad un passo dalla Fiorentina

Il mercato femminile entra nel vivo con le squadre di serie A che cercano di accontentare i rispettivi allenatori. Serena Ceci, ex Florentia era ad un passo dal Sassuolo, ma poi si è concluso con un nulla di fatto. Per motivi familiari resterà in toscana, visto, come riporta il sito tuttocalciofemminile.com, è ad un passo dalla Fiorentina di coach Patrizia Panico.

La Redazione