Pasieczny, ds Wisla Cracovia: “Il Napoli è un club in crescita”

Il direttore sportivo del Wisla Cracovia, Tomasz Pasieczny, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Giocare contro il Napoli sarà un test importante per l’aspetto mentale così come per l’aspetto tecnico. Il Napoli è un club in crescita, per questo motivo l’abbiamo scelto per festeggiare i nostri 115 anni di storia. Poi sarà l’occasione per vedere dal vivo Zielinski, il quale è partito molto giovane dalla Polonia. Finalmente possiamo riprendere a giocare con i tifosi, lo stadio ha una capienza di 30mila persone e per il Napoli si prevedono almeno 15mila spettatori. Collaborazione di mercato con De Laurentiis? Siamo aperti a questa soluzione”

Fonte: Il Mattino