Parma – Ore decisive per Tutino, si attende l’annuncio

Mancano ormai tre settimane all’inizio del campionato e tutte le squadre sono in cerca del colpo che possa sistemare la rosa. Il primo obiettivo in casa Parma resta Gennaro Tutino. Tuttosport in edicola oggi arricchisce la querelle di nuovi dettagli: il club ducale ha offerto al giocatore ricco quadriennale e il Napoli si sarebbe convinto ad accettare i sette milioni di euro per il cartellino. L’annuncio potrebbe essere questione di ore e forse già oggi potrebbe essere il giorno buono.