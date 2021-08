Uno dei tormentoni estivi del mercato per quanto riguarda i rinnovi, ovvero quello di Lionel Messi, sta per giungere al termine. La punta e capitano del club spagnolo hanno trovato l’accordo, rinnovo fino al 2026 e la novità è he l’ingaggio sarà decurtato del 50%. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere il tanto atteso twitter della società del presidente Laporte, ma la carriera di Messi al Barcellona sta per proseguire.

La Redazione