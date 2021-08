Maksimovic, c’è l’accordo con l’OM, piace anche al Siviglia

E’ un parametro zero, Nikola Maksimovic. Si legge che il difensore, svincolatosi dal Napoli, avrebbe già raccolto un accordo sullo stipendio con il Marsiglia. Prima di tesserarlo, però, il club francese vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita, in maniera tale da liberare un posto in rosa, pronto per essere colmato dal serbo. In attesa di chiudere con l’OM, però, l’entourage di Maksimovic ha registrato l’interesse pure del Siviglia, in cerca di un rinforzo al centro della difesa e per questo interessato all’ex Napoli.

gianlucadimarzio.com