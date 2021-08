Machach, il lampo a Monaco dell’oggetto misterioso

C’è stata gloria anche per Machach nel trionfo del Napoli all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco: suo il terzo gol, un destro a giro imprendibile. Il centrocampista francese di origini algerine arrivò a Napoli a gennaio 2018 dal Tolosa ma finora non era mai riuscito a mettersi in evidenza.

UN TALENTO DISCONTINUO

Ottime qualità tecniche, un talento Zinedine che però finora è stato sempre discontinuo, l’aspetto dove deve crescere per potersi imporre a livelli importanti. Con Spalletti è cresciuto, buono il suo ritiro a Dimaro e ora ha raccolto i frutti del lavoro e del sacrificio con la rete al Bayern Monaco, una cosa che che non capita tutti i giorni anche se si trattava solo di un’amichevole estiva.

IN PRESTITO IN B

Da quando è arrivato a Napoli il club azzurro lo ha sempre girato in prestito: ha giocato in serie B con Carpi, Crotone e Cosenza e la stagione scorsa in Olanda con il Venlo: anche in questa sessione di mercato rientra tra gli azzurri che dovrebbero essere ceduti. Intanto la prodezza contro il Bayern Monaco lo ha sicuramente rilanciato, il francese, 26 anni, con il Napoli non ha giocato neanche una partita ufficiale, collezionando 18 panchine nel 2018 con Sarri, l’anno in cui gli azzurri sfiorarono lo scudetto. Da seguire ora quelli che saranno gli sviluppi di mercato.

R. Ventre – Mattino.it