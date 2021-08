La coppia Manolas-Koulibaly in crescita. Osimhen insaziabile

Questo Napoli che si sta formando piace e convince, anche se si parla di amichevoli, con un campionato non ancora cominciato. La mano di Spalletti è già evidente, e lo era anche nei giorni scorsi a Dimaro. La Gazzetta dello sport, scrive sulle potenzialità del Napoli. “La difesa è rimasta imbattuta e si è avuta la certezza di quanto siano in crescita Manolas e Koulibaly, la coppia centrale. A centrocampo, il miglior acquisto pare sia stato proprio Stanislav Lobotka, che nelle amichevoli fin qui disputate ha sorpreso per la forma fisica e per la qualità della sua regia. In attacco, c’è tutto quello che potrà fare la differenza. Victor Osimhen è l’attrazione dell’estate napoletana, è insaziabile, guarda al gol come ad un’ossessione che gli arrovella la mente”.