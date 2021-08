Harry Kane non si presenta all’ allenamento del Tottenham. Il centravanti, forse, in questo modo vuole rendere chiare le sue intenzioni: desidera essere ceduto al Manchester City di Guardiola. Il cartellino di Kane viene valutato sui 150 milioni di sterline, circa 175 milioni di euro. Un’altra bella patata bollente da gestire per Fabio Paratici (ex Juventus) dopo quella della panchina, risolta dopo il “caso Gattuso” con l’arrivo del portoghese Nuno Espirito Santo.