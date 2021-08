Juventus, soluzione tampone: difficile Locatelli, si pensa a Bakayoko

La Juventus vuole Locatelli, è chiaro da un po’. L’intesa, però, non appare semplicissima, anzi la Gazzetta dello Sport la definisce lontana. Oggi nuovo incontro Cherubini e Carnevali. Ma se l’accordo non dovesse arrivare, ecco una soluzione tampone ed un ex Napoli…”Una mossa estrema, ma non assolutamente fantasiosa. Su questo versante può essere presa in esame la candidatura del centrocampista Bakayoko, in esubero dal Chelsea. Questa potrebbe essere una soluzione più che collaudata e con costi evidentemente limitati”