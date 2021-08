JTV: Giorgio Chiellini ha firmato con la Juventus fino al 2023

A JTV, Giorgio Chiellini:

“Sono contento. Sono arrivato che ero poco più che maggiorenne ed ora sono un padre di famiglia che si sta godendo ogni istante di questi ultimi anni. Spero tanto di riuscire a dare il mio contributo e di aiutare ancora questa squadra a vincere altri titoli che è sempre importante. La firma era solo una formalità nel senso che una volta capito che potevo proseguire e che il fisico mi permetteva di continuare a giocare, c’è sempre stata la volontà di continuare insieme. Il rapporto è talmente stretto che va oltre a tutto il resto. Allegri è la persona giusta. Ci siamo incontrati ed abbiamo scherzato su varie cose. Sono contento di rivederlo, è una persona che ci ha dato tanto. I ragazzi mi hanno detto che è bello carico e sono convinto che è la persona giusta per riportare questa squadra in alto, creare un nuovo ciclo e sono qui per dare il mio contributo in campo ma anche fuori per quel che posso. Mondiale? Vediamo, mi godo il presente: se sarà, sarò felice, altrimenti sarò felice lo stesso. Il segreto che ho imparato in questi anni è godersi il presente e non pensare ad obiettivi troppo lontani.

Fonte: JTV