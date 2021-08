Il Napoli non vuole correre rischi, domani tamponi per i 3 nazionali

Il capitano del Napoli comincerà gli allenamenti giovedì a Castel di Sangro con gli altri due nazionali azzurri Di Lorenzo e Meret: domani tamponi e test, tutti e tre non prenderanno parte all’amichevole con il Wisla Cracovia di mercoledì e partiranno con la preparazione nel ritiro in Abruzzo, il secondo degli azzurri dopo quello di Dimaro. Trasferta in Polonia invece dove ci saranno Fabian Ruiz e Ospina che oggi si alleneranno con il resto del gruppo per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno e dovrebbero anche giocare qualche minuto dell’amichevole contro il Wisla. Fonte: CdS