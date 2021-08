Emerson Palmieri-Napoli, il Chelsea resta rigido sulla richiesta di 20 milioni

Il nuovo allenatore del Napoli ha fatto una richiesta specifica per la fascia, Emerson Palmieri, che ha già allenato alla Roma. Ma il Chelsea non vuole cedere di un centesimo, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. “L’esterno del Chelsea è una richiesta specifica di Spalletti, che lo ha già allenato una stagione alla Roma. Ma il club inglese è rigido sulla richiesta di 20 milioni di euro, cifra che il Napoli non può investire prima di aver ceduto uno dei suoi top player (Koulibaly o Fabian Ruiz)”.