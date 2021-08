Anche lo Shakhtar su Grimaldo, è De Zerbi a volerlo

Il Napoli non ha ancora concretizzato nessuna reale offerta per quanto riguarda questa sessione di mercato, ma i nomi in lista sono abbastanza. Come Alejandro Grimaldo, con cui però c’è la concorrenza della Lazio, e non solo. “Nella corsa a due che sembrerebbe esserci tra Napoli e Lazio per Alejandro Grimaldo, ecco arrivare il terzo incomodo: secondo quanto riportato da A Bola, infatti, nelle scorse ore sul calciatore spagnolo del Benfica sarebbe arrivata anche l’offerta dello Shakhtar Donetsk su diretta richiesta del neo allenatore italiano Roberto De Zerbi.

L’ex guida del Sassuolo vorrebbe rinforzare la batteria di esterni difensivi proprio con Grimaldo, che sembra essere in uscita forzata dal Benfica viste le difficoltà del club. 12 i milioni offerti dal club ucraino (più altri tre di bonus eventuali, un’offerta subito rispedita al mittente dai portoghesi. IlMattino.it