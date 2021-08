Allenamento Napoli: Ecco gli aggiornamenti sugli infortunati!

Dopo la sfavillante vittoria per 0-3 ai danni del Bayern Monaco, la squadra è tornata a lavoro a Castel Volturno. La squadra si è allenata sul campo 2. Dopo una prima fase di attivazione e rapidità il gruppo ha svolto esercitazione di possesso palla. Successivamente lavoro aerobico e partita a campo ridotto. Petagna, Fabian e Ounas hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha fatto lavoro di scarico. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Luperto ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Ospina ha lavorato in gruppo.

Fonte: SSC NAPOLI