Una super linea a quattro ed un Koulibaly da menzione speciale!

Linea a quattro precisa, impeccabile, super. Menzione speciale per Koulibaly, un vero e proprio gigante che non ha concesso nulla a Lewandowski e a tutti gli altri attaccanti del Bayern. Deciso e efficace l’altro centrale Manolas, risposte decisamente positive sono arrivate dai due terzini Malcuit e Mario Rui: il francese è partito bene contro l’ex juventino Coman proseguendo sulla stessa linea nel controllo di Choupo Moting e ha spinto moltissimo sulla fascia, il portoghese Mario Rui non ha concesso nulla a un avversario scomodo come Sanè. Il portiere Contini, vicino al trasferimento al Crotone, è stato attento su Musiala e in altre occasioni in cui è stato chiamato in causa, il pericolo più grosso per lui il palo esterno colpito da Gnabry sulla conclusione deviata da Manolas. Un Napoli quindi abile sia a colpire che a difendersi, una prova super contro il Bayern.

Il Mattino