Tuttosport esalta Spalletti. In 17 giorni ha plasmato i suoi calciatori al suo credo tattico

Il Napoli ha battuto il Bayern Monaco ieri, nella prima amichevole di lusso stagionale per 0-3. Oggi Tuttosport esalta il lavoro del nuovo tecnico azzurro, Luciano Spalletti. Autostima e personalità sono le caratteristiche in evidenza ieri contro il Bayern, anche se bisogna dirlo, non in forma e non coi titolari. Anche se lì davanti il Napoli aveva un bomber affamato di gol come Osimhen, non bisogna sottovalutare il lavoro del mister che in 17 giorni ha plasmato un gruppo di giocatori al suo credo tattico, pur in assenza di giocatori fondamentali come Insigne, Mertens, Meret.