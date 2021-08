Per la prima al Maradona, il Venezia ha 4 uomini squalificati

20 giorni e sarà serie A. Il Napoli comincerà la nuova stagione al Maradona, contro il Venezia, squadra neopromossa in massima serie. La compagine veneta che affronterà gli azzurri dovrà fare a meno di 4 elementi, squalificati, per l’esordio stagionale. Aramu, Mazzocchi, Vacca e Modolo sono i nomi di coloro che non ci saranno. Per quanto riguarda il primo, salterà anche la trasferta contro l’Udinese. A suo carico, infatti, ci sono due giornate di squalifica. Situazione migliore per gli altri tre del Venezia, indisponibili solo per la prima giornata conto il Napoli.