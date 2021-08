Ieri pomeriggio la Juventus Women ha disputato la seconda amichevole estiva, stavolta contro il Servette e il risultato è stato 4-1 per le bianconere. In gol per la squadra di Montemurro Bonansea con una doppietta, poi a segno Girelli e la giovane Berti. Nel corso della gara si è infortunata la neo arrivata Agnese Bonfantini, ma per fortuna è un leggero affaticamento muscolare, guaribile in pochi giorni. Lo riporta il sto juventusnews24.

