La “grande” serie A sul baby del Chievo, Vignato: c’è anche il Napoli

C’è un baby attaccante che sta facendo parlare di sè e sta attivando i radar di molta serie A. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Samuele Vignato, gioiellino 17enne del Chievo, che può trasformarsi in una grande occasione per le grandi della massima serie. Inter, Milan e Juventus si sono iscritte alla corsa, ma ci sono sirene estere, addirittura Barcellona e Bayern Monaco. Ogni mossa però è da rimandare dopo la decisione del TAR: domani ci sarà l’udienza per il ricorso del Chievo contro l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Dovesse essere confermata ecco che la situazione si farebbe incandescente, perchè pronte ad in serirsi ci sono anche Bologna e Napoli.