La difesa azzurra – Spicca KK, Manolas fa il cattivo

Era il reparto che si poteva maggiormente testare, la difesa. Semplicemente perchè è quella con più “titolari” a disposizione. E si vede. Nessuna macchia, bene gli esperti, bene i giovani, bene i rientranti. I voti ed i giudizi del CdS:

Contini 6 Verso Crotone con una faccia da scugnizzo e una capigliatura oro che fa risaltare la manona sul destro di Sané

Malcuit 6 Con leggerezza, ma mai con superficialità: per dimostrare che a 30, festeggiati ieri, è presente e può servire.

Zanoli (28’ st) 6 In una squadra nuova, non ha campo per spingere ma non ne lascia per evitare di scoprirsi

Manolas 6,5 Fa il «cattivo» (agonisticamente) e per opporsi a Sané ci mette tutto se stesso, in estensione.

Rrahmani (32’ st) 6 Si prende quel che gli lasciano due centrali che farebbero ombra a chiunque.

Koulibaly 7 È’ (già) illegale nella sua straripante, anche «amichevole» autorevolezza, che dispensa sicurezza.

Mario Rui 6,5 Ha un nemico sempre, in genere l’ambiente, la diffidenza. Doma chi arriva e, dovendo «caricarsi», se la prende con il guardalinee.

Costa (28’ st)6 Va a fare il quinto di una difesa insolita ma necessaria.

Fonte: CdS