Il Parma mette la freccia e sorpassa: accordo con Gennaro Tutino

Le ultime notizie, quelle degli ultimi giorni, lo vedevano a metà strada tra il Parma e la Salernitana, Gennaro Tutino. Oggi, stando a quanto si legge su Twitter e che è stato ripreso dalle news dell’ esperto di mercato, Nicolò Schira, ci sarebbe il sorpasso ducale, con relativo accordo…

Il #Parma sta spingendo per chiudere per #Tutino. Accordo raggiunto con il calciatore per un contratto fino al 2025. Il Parma è pronto ad offrire € 7,5M al #Napoli per completare l’affare (respinta la prima offerta da € 5,5M). @NicoSchira

— Napoli Report (@Napoli_Report) August 1, 2021