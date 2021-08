Il Napoli vuole Berge, il Sunderland continua a fare “muro”

Il Napoli e il mercato, una miscela che al momento non è esplosiva, ma anche perchè è difficile combaciare arrivi e far quadrare i conti al tempo stesso. Ad esempio a centrocampo non mancano i nomi, uno su tutti ed è quello di Berge. Il mediano norvegese piace da sempre al club azzurro, ma il Sunderland fa “muro”. Non è semplice visto che loro spesero sui 20 milioni e cederlo in prestito non sarebbe al momento la soluzione migliore. Si attenderanno gli ultimi giorni per provare a convincere il club inglese sulla formula.

La Redazione