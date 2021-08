Il centrocampo azzurro – L’ eleganza di Elmas, in campo l’altro Lobotka

Ovvio che si tratti, esclusivamente, di calcio d’estate, ma che a centrocampo ci sia un calciatore finora mai visto a Napoli, non lo si può nascondere. Non sappiamo quanto l’infortunio di Demme inciderà sul rendimento della mediana azzurra, ma per il moneto, L0obotka è e fa ciò che non ti aspetti. Di seguito i voti ed i giudizi de Il Corriere dello Sport:

Lobotka 7 È nella partita dal primo istante all’ultimo battito di ciglia: cerca il pallone, lo vuole e lo attira a sé, per uscire. Domanda: sicuro che fosse lui?

Elmas 6,5 Nella sua eleganza, che riempie il sacrificio della interdizione ed evita che ci siano crepe.

Zielinski 6 Fa la mezzala o l’incursore o ciò che richiede una gara che va rimodellata spesso e volentieri.

Gaetano (25’ st) 6 Se la gode al fianco di Lobotka, mettendoci il fisico e pure le irruzioni sporche per rompere il palleggio (?) altrui.