Il ricordo di Diego Armando Maradona è sempre vivo, sia per i napoletani che per chi in un modo o nell’altro lo ha conosciuto, o ha indossato la stessa maglia azzurra. Ieri Marek Jankulovski, ex giocatore del Napoli, ha voluto omaggiare Diego, visitando il murales a lui dedicato ai Quartieri Spagnoli, come mostra la foto pubblicata su Instagram da La Bodega de D10S.