Ufficiale – Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell’ Atalanta

L’Atalanta verserà 8 milioni di base fissa nelle casse dei gialloblù, più 3 di bonus. Gli ultimi dettagli sono stati limati ieri, ed ora Matteo Lovato è un giocatore dell’ Atalanta. Ha già sostenuto le visite mediche e firmato un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. L’ufficialità arriva da un comunicato della squadra scaligera: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Con la maglia dell’Hellas Verona, il difensore classe 2000 ha maturato la sua prima esperienza professionale in Serie A, totalizzando – fra la seconda parte del campionato 2019/20 e la passata stagione – 25 presenze nella massima serie. Durante il periodo di militanza in gialloblù, inoltre, Matteo Lovato ha conquistato la maglia azzurra della Nazionale Under 21, con cui ha disputato fra fine maggio ed inizio giugno scorsi il Campionato Europeo di categoria. Hellas Verona saluta Matteo Lovato, lo ringrazia per il contributo fornito alla squadra gialloblù in una stagione e mezza e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.”