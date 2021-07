La SSC Napoli, ha commentato sul proprio profilo ufficiale, la vittoria della squadra partenopea ai danni del Bayern Monaco per 0-3, ecco quanto descritto:

“La V di Victor illumina il cielo dell’Allianz Arena. Allo spuntare delle 6 di sera, Osimhen diventa padrone in casa dei campioni di Germania e infila una doppietta in 2 minuti che piega il Bayern di Monaco. Sono le prime vivide emozioni in questa estate azzurra che si presenta col successo nel primo test internazionale nell’Audi Football Summit in terra teutonica. Napoli di lotta, sacrificio e talento. Un’ora di grande corsa e attenzione agonistica in cui gli azzurri tengono testa ai tedeschi arginandone la spinta, fino a colpire con le due volate di Osimhen che mette il turbo al 69’ e al 71’ innescato in marcia alta da due assist precisi di Ounas. Un lampo e un tuono che in 2 minuti stendono il muro teutonico e lanciano il Napoli verso un successo meritato e prestigioso che viene impreziosito nel finale da uno splendido gol di Machach per il 3-0! Il Napoli si prende l’Allianz Arena in quest’ultimo giorno di luglio. Prossimo appuntamento giovedì 4 agosto in Polonia col Wisla Cracovia. L’emozione dell’ estate azzurra continua…”.