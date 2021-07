Serie A, Milan: Ismaël Bennacer positivo al Covid 19

Ismaël Bennacer, il centrocampista algerino del Milan, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, la cui positività è stata riscontrata dopo aver effettuato un tampone a domicilio, ovviamente non è stato convocato per l’amichevole rossonera che gli uomini di Pioli giocheranno stasera in Francia contro il Nizza. Il comunicato del club:

“AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa“.