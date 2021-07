Rai, Venerato: “Emerson prima scelta del Napoli, ma un altro terzino è sempre nei radar”

Il giornalista Rai esperto di mercato Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sul mercato del Napoli in chiave terzino sinistro: “Reinildo Mandava è sempre stato nei radar del Napoli. L’agente ha incontrato anche la dirigenza azzurra tempo fa. Tuttavia, al momento, il mercato è fermo. Il Napoli segue la sua situazione contrattuale, ma l’idea del Napoli è non spingere in attesa di capire le manovre del Chelsea su Emerson Palmieri. La trattativa per l’italo-brasiiano non è semplice. Il Chelsea dovrebbe rinnovargli il contratto così da puntare ad un’operazione in prestito. Altrimenti il club inglese richiede circa 20 milioni di euro. La situazione potrebbe cambiare a fine agosto, tra il 24 e il 25 agosto. Con delle cessioni, il Napoli avrebbe un discreto gruzzoletto per fare un acquisto”.