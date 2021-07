Per Adam Ounas rientrato allarme in casa Napoli

Il Napoli vince per 0-3 sul campo del Bayern Monaco, dando segnali confortanti per mister Spalletti in vista delle prossime gare e dell’inizio di campionato. La nota stonata è stato l’infortunio di Adam Ounas, trauma contusivo del franco-algerino. Secondo i colleghi de ilnapolista, dal club azzurro non sembra preoccupare l’esterno destro, anzi cammina senza grossi problemi e dovrebbe tornare ad allenarsi entro un paio di giorni.

La Redazione