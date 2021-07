Ordine: “Insigne? Ho l’impressione che non ci siano tanti interessamenti per lui”

Franco Ordine, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Gol, soffermandosi in particolare sul nodo rinnovo-Insigne. “Insigne? De Laurentiis non ha accorciato la distanza con le sue parole, questo è il primo lavoro da fare. Spalletti può essere un eccellente diplomatico, lavorando ai fianchi del presidente affinché spenda qualche parola dolce in più e qualche stilettata in meno. Poi ovviamente dipenderà dalla volontà di Insigne. Ho l’impressione che non ci siano tanti interessamenti per Insigne”.