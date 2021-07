Oggi test per Fabian Ruiz e Ospina, lunedì il resto della truppa. Obiettivo Abruzzo

Mentre il Napoli questo pomeriggio sfiderà il Bayern Monaco, in un amichevole dal sapore di Champions League, questa mattina ci saranno test medici e atletici per due azzurri, come dice il protocollo in pieno Covid-19. Si tratta di Ospina e Fabian Ruiz, rientrati dalle vacanze, post impegni in Copa America e Europeo. Per entrambi c’è anche il mercato, dove ovviamente si dovrà capire chi potrebbe piazzare l’offerta giusta. Lunedì invece toccherà ai vari Meret, Di Lorenzo e Insigne, dove quest’ultimo andrà in scena anche la questione rinnovo. Si aggiungerà, a Castel di Sangro, infine Lozano, dove si valuteranno le sue condizioni fisiche dopo la botta subita in Copa America. Mancheranno soltanto gli infortunati Demme e Mertens.

La Redazione