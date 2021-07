Napoli/Bayern, prova d’Europa e prova tecnica di difesa

La difesa – Di certo, forse, l’unico reparto che possa essere testato in occasione dell’ amichevole internazionale di oggi pomeriggio in Germania. La coppia centrale Koulibaly-Manolas si confronterà con i pericolosi uomini d’attacco del Bayern Monaco. In porta Contini, su di lui c’è il Crotone. Terzino destro Malcuit, a sinistra Mario Rui completeranno la linea a quattro. L’amichevole contro il Bayern Monaco servirà agli azzurri per mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista poi dell’inizio del campionato: il Napoli avrà il compito non semplice di reggere il confronto contro un avversario di alto livello con tante assenze in formazione. Mercoledì altra amichevole europea contro il Wisla Cracovia e poi da giovedì Castel di Sangro dove partirà il secondo ritiro in vista del via al campionato.

Il Mattino