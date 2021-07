Nagelsman (all. Bayern Monaco): “Contro il Napoli dobbiamo tornare a vincere”

Le prime tre amichevoli per il Bayern Monaco hanno portato a due sconfitte ed un pareggio, saranno amichevoli, ma certamente per i tedeschi è già tempo di dare risposte. Sostituire Flick, neo allenatore della Germania, non è compito semplice e Nagelsman lo sa. Il tecnico del Bayern dà il benvenuto agli azzurri: “Contro la squadra di Spalletti dobbiamo tornare a vincere. Probabilmente i nazionali giocheranno 45 minuti, per trovare la giusta condizione, in vista della finale di Supercoppa di Germania”. Molte le assenze per i bavaresi che hanno anche il dubbio Muller per noie muscolari. Sul mercato potrebbe andare via Coman, pronto il brasiliano Antony dell’Ajax.

La Redazione