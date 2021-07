LIVE AMICHEVOLE – Bayern Monaco-Napoli 0-0, inizia il match

Premere f5 per gli aggiornamenti

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla sfida

I due capitani: per il Bayern Monaco, maglia rossa, Lewandoski. Per il Napoli, casacca azzurra, Koulibaly

Bayern Monaco (4-4-2) – Ulreicht, Pavard, Upamecano, Stanisic, Nianzou, Gnabri, Goretzka, Sanè, Coman, Lewandoski, Musiala A disp. Hoffman, O. Richards, Chupomoting, C. Richards, Cuisance, Sarr, Scott, Vidovic, Tillman, Arrey Mbi, Rhein, Lawrence, Sieb All. Nagelsman

Napoli (4-2-3-1) – Contini, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Zielinski, Zedadka, Osimhen A disp. Boffelli, Idasiak, Costa, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Machach, Ounas, Tutino All. Spalletti

16,28 – All’Allianz Stadium molti tifosi del Napoli, ma anche tedeschi con la casacca azzurra.

16,07 – Il Napoli si prepara all’Allianz Stadium per la fase di riscaldamento contro i padroni di casa del Bayern Monaco.

155 – Il Bayern Monaco è in campo per la fase di riscaldamento in attesa della sfida contro il Napoli

15,27 – Il Napoli è arrivato all’Allianz Arena, come riportano anche i colleghi di napolimagazine.com

15,17 – Il Bayern Monaco è arrivato all’Allianz Arena, dove sfiderà il Napoli alle ore 16,30

15,09 – Prime immagini dall’Allianz Stadium dove si giocherà l’amichevole Bayern Monaco-Napoli. CLICCA QUI

15,00 – Il Bayern Monaco giocherà con la classica divisa rossa.

14,30 – In occasione dell’amichevole Bayern Monaco-Napoli, all’Allianz Stadium, sono previsti 10 mila spettatori, quindi il sold-out. Saranno presenti spettatori con il green-pass.

Questo pomeriggio all’Allianz Stadium, fischio d’inizio alle ore 16,30, sfida tra i padroni di casa del Bayern Monaco e il Napoli, per un amichevole dagli spunti interessanti. I tedeschi, campioni in carica della Bundesliga, potranno contare sui diversi nazionali, anche se ci sarà il giusto dosaggio delle forze. Assenti: Neur, Kimmick e gli infortunati: Hernandez, Sule, Davies e Roca. Invece per il Covid-19 Tolisso. In casa azzurra, sicura le assenze dei giocatori dell’Italia, di Meret, Ospina e Fabian Ruiz, ma anche degli infortunati Demme e Petagna. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

