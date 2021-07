Kaio Jorge, la Juve affonda il colpo e sorpassa definitivamente il Napoli

«Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge», le parole sono del presidente del Santos, Andres Rueda, che in un’intervista a Estadio97 ha confermato l’addio.

«Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto» ha continuato il patron brasiliano parlando della destinazione bianconera. «Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto».