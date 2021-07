In Abruzzo il ritiro sarà tutta altra musica…

Il Napoli comincia a prendere forma e sembianze. Quello vero, s’intende: dopo aver lavorato per un paio di settimane in totale emergenza – aggravata dall’infortunio di Demme -, lunedì Spalletti ritroverà Fabian e Ospina. Anzi, li conoscerà: prima esperienza diretta per tutti, certo; prima e anche breve, considerando che poi, mercoledì, la squadra volerà a Cracovia per affrontare il Wisla nell’amichevole celebrativa dei 115 anni del club, e i due giocatori continueranno ad allenarsi in sede. Insieme con i tre campioni d’Europa: inizialmente annunciati per lunedì, i ragazzi della Nazionale italiana cominceranno l’iter delle visite e dei test ventiquattro ore dopo. Considerando il rientro del Chucky, fermo restando la necessità di valutarne le condizioni dopo il colpo al volto rimediato in Gold Cup con il Messico, è ovvio che in Abruzzo andrà in scena tutta un’altra musica: a conti fatti, oltre a Demme, l’unico assente per infortunio sarà Mertens.

A cura di Fabio Mandarini (CdS)