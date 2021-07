Gazzetta – De Laurentiis vuole accontentare le richieste di Spalletti, due in particolare

Per ora il mercato del Napoli fa fatica a partire, ma ci sono delle certezze, specie nelle richieste del mister Spalletti. Due su tutte Emerson Palmieri del Chelsea e Sander Berge dello Sheffield. Per il primo un pò di strada è stata fatta da Insigne suo compagno in nazionale, per il secondo invece, diciamo che c’è già una certa predisposizione verso il club azzurro, essendo rimasto impressionato dal San Paolo quando era al Genk. Oggi La Gazzetta dello sport scrive in merito. “Certo non sarà semplice trattare con due club di Premier che hanno meno problemi finanziari delle società italiane. Ma De Laurentiis – si legge – sta cercando le chiavi giuste per dare due rinforzi a Spalletti”.