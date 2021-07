Il Napoli sta affrontando in questi minuti, in amichevole, contro il Bayern Monaco a Monaco di Baviera, con gli azzurri in vantaggio per 0-2. Anche Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, sta guardando la partita a distanza, come si vede da una foto che ha postato su Instagram. Insigne si aggregherà alla squadra per il prossimo ritiro di Castel Di Sangro.