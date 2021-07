Fedele: “Il Napoli ha ricevuto un’offerta ufficiale per Koulibaly, ecco com’è andata…”

L’ex procuratore e dirigente sportivo Enrico Fedele,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “Il Napoli è un cantiere aperto. Non deve vendere nessuno e comprare un terzino sinistro, altrimenti non può lottare per vincere. E’ inutile parlare di altro, sperare, fare progetti o classifiche. Chi li fa non sa che dire e si riempie la bocca. La realtà è questa e c’è poco da farci. La società deve darsi una mossa e decidere come vuole agire. Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly: perché non sono stati ancora venduti o confermati ufficialmente? Ho una spiegazione: il Napoli non ha offerte, specialmente per quei soldi che vorrebbe incassare il presidente Aurelio De Laurentiis. L’unica proposta ufficiale per Kalidou Koulibaly è stata rifiutata: era del Paris Saint-Germain, ma è andata a vuoto. I francesi hanno preso Sergio Ramos e il Real Madrid ha puntato su David Alaba. Le big hanno già speso e, ora, non investono per Kalidou”.